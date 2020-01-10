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Espreso.tvОбществоОчень вероятно, что самолет МАУ сбила иранская ракета, - МИД Нидерландов

Очень вероятно, что самолет МАУ сбила иранская ракета, - МИД Нидерландов


фото: reuters
Весьма вероятно, что украинский лайнер компании МАУ был сбит иранскими ракетами, заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок

Об этом сообщает Reuters .

"Действительно, очень вероятно, что самолет был сбит иранскими ракетами", - сказал он перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Блок добавил, что следующие шаги Европейского союза будут зависеть от того, как Тегеран отреагирует на результаты расследования.

На вопрос о том, следует ли применить санкции против Ирана, Блок ответил: "Это зависит от реакции Ирана (на результаты независимого расследования) на то, какими должны быть следующие шаги".

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