Очень вероятно, что самолет МАУ сбила иранская ракета, - МИД Нидерландов

10 января, 2020, 16:44

Весьма вероятно, что украинский лайнер компании МАУ был сбит иранскими ракетами, заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок

Об этом сообщает Reuters .

"Действительно, очень вероятно, что самолет был сбит иранскими ракетами", - сказал он перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

Блок добавил, что следующие шаги Европейского союза будут зависеть от того, как Тегеран отреагирует на результаты расследования.

На вопрос о том, следует ли применить санкции против Ирана, Блок ответил: "Это зависит от реакции Ирана (на результаты независимого расследования) на то, какими должны быть следующие шаги".