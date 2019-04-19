Дебаты Порошенко и Зеленского на НСК "Олимпийский". ПРЯМОЙ ЭФИР
19 апреля, 2019, 18:49
В пятницу, 19 апреля, в Киеве в НСК "Олимпийский" в 19:00 начнутся дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
В 16:00 на стадион начали запускать зрителей. Перед этим Петр Порошенко выступил на митинге на Майдане Незалежности.
Новость обновляется.
- Напомним, Петр Порошенко вызвал Владимира Зеленского на дебаты в "Олимпийском" 19 апреля на 16:00, чтобы успеть на дебаты еще и в студии Общественного, которые запланированы на 20:00.
- У Зеленского заявили, что он не будет дебатировать с Порошенко в "Олимпийском" в это время из-за того, что это - рабочее время.
- Ранее Зеленский проигнорировал приглашение Порошенко на дебаты в Олимпийском 14 апреля .
- ЦИК разрешила перенести дебаты на Общественном на 21:00, чтобы кандидаты успели подебатировать на стадионе с 19:00.
- У Зеленского заявили, что он не придет на дебаты на Общественном.
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