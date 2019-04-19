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Дебаты Порошенко и Зеленского на НСК "Олимпийский". ПРЯМОЙ ЭФИР


фото: espreso.tv
В пятницу, 19 апреля, в Киеве в НСК "Олимпийский" в 19:00 начнутся дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

В 16:00 на стадион начали запускать зрителей. Перед этим Петр Порошенко выступил на митинге на Майдане Незалежности.

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