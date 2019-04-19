Мы, украинцы, сохранили государство, а где были вы, в России? - Порошенко Зеленскому

19 апреля, 2019, 19:33

Об этом сказал президент во время дебатов с кандидатом Владимиром Зеленским, передает Еспресо.TV.

"Если бы вы знали, в каком состоянии я принял государство в 2014 году... без денег на казначейском счете, без золотовалютных резервов, без армии... вы бы задавали вопрос иначе. А вы в то время оскорбляли наше государство. Вы пытались выставить Украину проституткой своими шутками, вы пытались получать деньги, в том числе из российского бюджета, для снятия своих фильмов, тогда как страна нуждалась в помощи. Стоял вопрос: выживет ли страна. Мы, украинцы, сохранили государство, где в это время были вы? в России?" - сказал он.