Я - результат ваших ошибок, - Зеленский Порошенко

19 апреля, 2019, 19:14

Об этом сообщает Эспрессо.TV

"Петр Алексеевич, я - результат ваших ошибок. Я помню, как приехал к вам на Банковую, а вы мне сказали" Вова, зачем тебе это надо? Ты не будешь видеть детей? Зачем вы все туда лезете? ", - сказал он.

Он сказал, что чувствует себя немного Вакарчуком.

"Я не мог представить, что простой парень из Кривого Рога будет бороться за пост президента", - заявил Зеленский.

Он сказал, что голосовал сам за Порошенко в 2014 году, но ошибся.

"Мы все ошиблись, потому что существует два Порошенко", - заявил Зеленский.