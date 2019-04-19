Я - результат ваших ошибок, - Зеленский Порошенко
19 апреля, 2019, 19:14
Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил Петру Порошенко, что он является результатом его ошибок
Об этом сообщает Эспрессо.TV
"Петр Алексеевич, я - результат ваших ошибок. Я помню, как приехал к вам на Банковую, а вы мне сказали" Вова, зачем тебе это надо? Ты не будешь видеть детей? Зачем вы все туда лезете? ", - сказал он.
Он сказал, что чувствует себя немного Вакарчуком.
"Я не мог представить, что простой парень из Кривого Рога будет бороться за пост президента", - заявил Зеленский.
Он сказал, что голосовал сам за Порошенко в 2014 году, но ошибся.
"Мы все ошиблись, потому что существует два Порошенко", - заявил Зеленский.
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-