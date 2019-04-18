Зеленский не придет на дебаты на Общественном
18 апреля, 2019, 18:11
Кандидат в президенты Владимир Зеленский не будет участвовать в теледебатах на "Общественном"
Об этом после заседания ЦИК сообщил уполномоченный представитель кандидата Владимира Зеленского Сергей Кальченко, передает РБК-Украина
"Кандидат Владимир Зеленский не планирует участвовать в теледебатах на Общественном", - сообщил Кальченко.
- Ранее сообщалось, что ЦИК в четверг, 18 апреля, рассмотрит предложения от уполномоченных представителей кандидатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского о внесении изменений в постановление о проведении дебатов.
- Кандидаты договорились о проведении перевыборного мероприятия на НСК "Олимпийский" с 19:00 и ориентировочно до 20:00.
- На "Общественном" дебаты были запланированы на 20:00. Однако в штабах отмечали, что кандидаты не успеют к началу дебатов на "Общественном". И поэтому обратились в ЦИК с просьбой перенести начало дебатов с 20:00 на 21:00 и провести их в течение 60 минут.
- Теледебаты, которые состоятся 19 апреля на Общественном, перенесли на час позже, то есть с 21:00 на 22:00.
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