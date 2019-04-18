Зеленский не придет на дебаты на Общественном

18 апреля, 2019, 18:11

Об этом после заседания ЦИК сообщил уполномоченный представитель кандидата Владимира Зеленского Сергей Кальченко, передает РБК-Украина

"Кандидат Владимир Зеленский не планирует участвовать в теледебатах на Общественном", - сообщил Кальченко.