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Я прийшов - тебе нема: Порошенко спел Зеленскому народную песню


фото: president.gov.ua
После того, как кандидат в президенты Владимир Зеленский не явился на дебаты на НСК "Олимпийский", Петр Порошенко спел ему украинскую народную песню

Об этом сообщает "Громадське".

Петр Порошенко вместе с группой Kozak System спел Владимиру Зеленскому со сцены под "Олимпийским" песню "Ти ж мене підманула". Также президент Украины добавил, что придет на официальные дебаты на Общественное телевидение 19 апреля.

Порошенко считает опасным для страны участие в предвыборной кампании виртуального кандидата.

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