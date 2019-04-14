Я прийшов - тебе нема: Порошенко спел Зеленскому народную песню

14 апреля, 2019, 16:50

Об этом сообщает "Громадське".

Петр Порошенко вместе с группой Kozak System спел Владимиру Зеленскому со сцены под "Олимпийским" песню "Ти ж мене підманула". Также президент Украины добавил, что придет на официальные дебаты на Общественное телевидение 19 апреля.

Порошенко считает опасным для страны участие в предвыборной кампании виртуального кандидата.