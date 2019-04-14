Я прийшов - тебе нема: Порошенко спел Зеленскому народную песню
14 апреля, 2019, 16:50
После того, как кандидат в президенты Владимир Зеленский не явился на дебаты на НСК "Олимпийский", Петр Порошенко спел ему украинскую народную песню
Об этом сообщает "Громадське".
Петр Порошенко вместе с группой Kozak System спел Владимиру Зеленскому со сцены под "Олимпийским" песню "Ти ж мене підманула". Также президент Украины добавил, что придет на официальные дебаты на Общественное телевидение 19 апреля.
- Из двух участников второго тура очередных президентских выборов на телевизионные дебаты, устроенные в воскресенье, 14 апреля 2019 года, на НСК "Олимпийский", пришел только действующий глава государства Петр Порошенко , который выдвигается на второй срок.
- 14 апреля Петр Порошенко , который выдвигается на второй срок, заявил, что он тщательно проанализировал итоги первого тура президентских выборов и решил, в частности, пересмотреть собственную кадровую политику .
- 14 апреля Петр Порошенко сообщил, что уволил Сергея Семочко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки.
- 14 апреля Петр Порошенко на НСК "Олимпийский" заявил, что оснований для досрочного роспуска Верховной Рады нет .
- Петр Порошенко заявил, что должности председателей областных госадминистраций будут ликвидированы в рамках реформы децентрализации.
- Петр Порошенко призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского провести 15 апреля дискуссию в программе "Свобода слова" на ICTV.
Порошенко считает опасным для страны участие в предвыборной кампании виртуального кандидата.
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины
-
9 апреля, 2019 Команда Зе. Кто ведет Зеленского к власти
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
10 апреля, 2019 Виталий Портников: Интерес России - капитуляция Украины