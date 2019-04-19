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Прошу убедить минимум 3 сторонников Зеленского, - Порошенко


фото: Reuters
19 апреля президент Украины Петр Порошенко призвал украинский прийти на выборы и убедить сторонников Зеленского проголосовать за него

Об этом он заявил в обращении перед дебатами, передает Эспрессо.TV

"Я обращаюсь к каждому из вас и прошу 21 апреля прийти на выборы, самому прийти и обязательно привести родных и близких. Задание - прошу убедить минимум трех сторонников Зеленского и других кандидатов и принести их на избирательный участок. Этого будет вполне достаточно для нашей победы ", - сказал президент.

По его словам, пятилетняя президентство - это не комендия, которую можно переключить на любом эпизоде, когда стало не смешно и это не фильма ужасов, который можно выключить, когда совсем страшно.

"Ми оппонент был успешным в шоу-бизнесе и капитализировал свой успех в шоу-бизнесе успехом в политике. Друзья, но Украина - это не сцена и это не запись видеоролике. Чтобы выполнять функции президента нужно быть компетентным, сильным, нужно быть ответственным, смелым , решительным, открытым и самодостаточным, нужно быть независимым от его старшего парнера - Коломойского ", - сказал Порошенко.

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