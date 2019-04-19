Порошенко - Зеленскому: "Вы - не кот в мешке, вы - мешок!"

19 апреля, 2019, 19:26

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Господин Владимир, вы сами сказали, что вы - кот в мешке. Так вы - не кот в мешке, вы - мешок! А в вашем мешке сегодня 4 кота, в том числе олигархи, бывшие регионалы и все то, что угрожает моей стране!" - сказал Порошенко.

Напомним, Петр Порошенко вызвал Владимира Зеленского на дебаты в "Олимпийском" 19 апреля на 16:00, чтобы успеть на дебаты еще и в студии Общественного, которые запланированы на 20:00.

У Зеленского заявили, что он не будет дебатировать с Порошенко в "Олимпийском" в настоящее время из-за того, что это - рабочее время.

Ранее Зеленский проигнорировал приглашение Порошенко на дебаты на Олимпийском 14 апреля .

ЦИК разрешила перенести дебаты на Общественном на 21:00, чтобы кандидаты успели подебатировать на стадионе с 19:00.

В Зеленского заявили, что он не придет на дебаты на Общественном .