"Я у прокурора не был и ничего не сделал, чтобы там быть. А вам может придется и встретиться" - Зеленский ответил Порошенко
19 апреля, 2019, 19:37
Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что Петру Порошенко, вероятно, придется встретиться с прокурором
Об этом сообщает Эспрессо.TV
Дополняется ...
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