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"Я у прокурора не был и ничего не сделал, чтобы там быть. А вам может придется и встретиться" - Зеленский ответил Порошенко


фото: Скріншот
Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что Петру Порошенко, вероятно, придется встретиться с прокурором

Об этом сообщает Эспрессо.TV

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