Когда вы извинитесь перед Украиной за "проститутку" ?, - Порошенко Зеленскому
19 апреля, 2019, 19:43
Действующий президент Петр Порошенко спросил у кандидата в президенты Владимира Зеленского, когда он извинится за то, что назвал Украину "проституткой"
Об этом сообщает Эспрессо.TV
"Когда Украина была под моим руководством, мы сделали больше, чем за предыдущие 25 Где в это время был господин Зеленский? Издевались над Украиной и извинялись перед Кадыровым", - сказал президент.
В ответ Зеленский ничего не ответил.
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