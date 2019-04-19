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Когда вы извинитесь перед Украиной за "проститутку" ?, - Порошенко Зеленскому

Действующий президент Петр Порошенко спросил у кандидата в президенты Владимира Зеленского, когда он извинится за то, что назвал Украину "проституткой"

Об этом сообщает Эспрессо.TV

"Когда Украина была под моим руководством, мы сделали больше, чем за предыдущие 25 Где в это время был господин Зеленский? Издевались над Украиной и извинялись перед Кадыровым", - сказал президент.

В ответ Зеленский ничего не ответил.

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