Когда вы извинитесь перед Украиной за "проститутку" ?, - Порошенко Зеленскому

19 апреля, 2019, 19:43

Об этом сообщает Эспрессо.TV

"Когда Украина была под моим руководством, мы сделали больше, чем за предыдущие 25 Где в это время был господин Зеленский? Издевались над Украиной и извинялись перед Кадыровым", - сказал президент.

В ответ Зеленский ничего не ответил.

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