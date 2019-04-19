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Порошенко пришел на сцену к Зеленского


фото: Скріншот Еспресо.TV
Перед началом дебатов кандидатов в президенты Украины Петр Порошенко пришел на сцену к своему оппоненту Владимира Зеленского

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Порошенко подошел к Зеленского и пожал ему руку.

Скриншот "Радио Свобода"

Фото: the Newsroom

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