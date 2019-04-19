Порошенко пришел на сцену к Зеленского
19 апреля, 2019, 19:04
Перед началом дебатов кандидатов в президенты Украины Петр Порошенко пришел на сцену к своему оппоненту Владимира Зеленского
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Порошенко подошел к Зеленского и пожал ему руку.
Порошенко и Зеленский пожали руки и выступают на одной сцене pic.twitter.com/wasyS8BvXQ- Hromadske.UA (@HromadskeUA) April 19, 2019
Порошенко пожал руку Зеленскому (фото) https://t.co/GrNLIr8utn pic.twitter.com/uhjNlIokQX- unian (@unian) April 19, 2019
Скриншот "Радио Свобода"
Фото: the Newsroom
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-