У меня было много съемок, - Зеленский о повестках военкомата

19 апреля, 2019, 19:38

У меня было много съемок, если бы хотели вручить повестку - я публичный человек

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Президент Петр Порошенко обвинил кандидата в президенты Владимира Зеленского в уклонении от службы в армии.

"Как он собирается выполнять функции Верховного главнокомандующего? Ваша команда сказала, что вы уже начали курс молодого бойца. Это хорошая вещь. Но стоило его начать 4 года назад. В 2014-м. Когда страна нуждалась усилия всех волонтеров и добровольцев. А Владимир прятался от повесток, куда его вызывали ", - заявил Порошенко.

Зеленский ответил, что он публичный человек и ему можно было вручить повестку где-угодно.

"У меня было много съемок, если бы хотели вручить повестку, то вручили бы - я публичный человек", - подчеркнул Зеленский.