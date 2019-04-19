У меня было много съемок, - Зеленский о повестках военкомата
19 апреля, 2019, 19:38
У меня было много съемок, если бы хотели вручить повестку - я публичный человек
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Президент Петр Порошенко обвинил кандидата в президенты Владимира Зеленского в уклонении от службы в армии.
"Как он собирается выполнять функции Верховного главнокомандующего? Ваша команда сказала, что вы уже начали курс молодого бойца. Это хорошая вещь. Но стоило его начать 4 года назад. В 2014-м. Когда страна нуждалась усилия всех волонтеров и добровольцев. А Владимир прятался от повесток, куда его вызывали ", - заявил Порошенко.
Зеленский ответил, что он публичный человек и ему можно было вручить повестку где-угодно.
"У меня было много съемок, если бы хотели вручить повестку, то вручили бы - я публичный человек", - подчеркнул Зеленский.
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