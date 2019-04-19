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Зеленскому пришлось начинать дебаты


фото: Скріншот "Громадське"
Во время жеребьевки перед дебатами кандидатов в президенты Украины право начинать выпало Владимиру Зеленскому

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Команда Зеленского выбрала сторону монеты с лаврами, команда Порошенко - с гербом. Монета выпала вверх лаврами.

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