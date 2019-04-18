Дебаты 19 апреля на Общественном перенесли на час позже, - ЦИК
Об этом заявила член ЦИК Екатерина Махницкая, передает корреспондент Еспресо.TV из Центральной избирательной комиссии.
Во время заседания ЦИК рассмотрела вопрос об особенностях проведения Национальной общественной телерадиокомпанией Украины предвыборных теледебатов.
За соответствующее решение проголосовали 15 членов комиссии.
"ЦИК предлагается определить, что теледебаты между кандидатами на пост президента Украины ... организуются и проводятся Национальной Общественной телерадиокомпанией Украины в пятницу перед днем повторного голосования, 19 апреля 2019 в прямом эфире с 21:00 до 22:00 часов, продолжительностью 60 минут эфирного времени ", - сказала Махницкая.
Отмечается, что теледебаты планируют провести по адресу ул. Ильенко, 42, г. Киев.
- Ранее сообщалось, что ЦИК в четверг, 18 апреля, рассмотрит предложения от уполномоченных представителей кандидатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского о внесении изменений в постановление о проведении дебатов.
- Кандидаты договорились о проведении перевыборного мероприятия на НСК "Олимпийский" с 19:00 и ориентировочно до 20:00.
- На "Общественном" дебаты были запланированы на 20:00. Однако в штабах отмечали, что кандидаты не успеют к началу дебатов на "Общественном". И поэтому обратились в ЦИК с просьбой перенести начало дебатов с 20:00 на 21:00 и провести их в течение 60 минут.
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