Дебаты 19 апреля на Общественном перенесли на час позже, - ЦИК

18 апреля, 2019, 17:42

Теледебаты, которые состоятся 19 апреля на Общественном, перенесли на час позже, то есть с 21:00 на 22:00

Об этом заявила член ЦИК Екатерина Махницкая, передает корреспондент Еспресо.TV из Центральной избирательной комиссии.

Во время заседания ЦИК рассмотрела вопрос об особенностях проведения Национальной общественной телерадиокомпанией Украины предвыборных теледебатов.

За соответствующее решение проголосовали 15 членов комиссии.

"ЦИК предлагается определить, что теледебаты между кандидатами на пост президента Украины ... организуются и проводятся Национальной Общественной телерадиокомпанией Украины в пятницу перед днем повторного голосования, 19 апреля 2019 в прямом эфире с 21:00 до 22:00 часов, продолжительностью 60 минут эфирного времени ", - сказала Махницкая.

Отмечается, что теледебаты планируют провести по адресу ул. Ильенко, 42, г. Киев.