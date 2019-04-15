У Зеленского заявили, что не будут дебатировать с Порошенко на "Олимпийском" в рабочее время
Об этом заявил пресс-секретарь по вопросам избирательной кампании штаба Зеленского Дмитрий Разумков, передает " Интерфакс-Украина ".
В избирательном штабе Владимира Зеленского считают нецелесообразным предложение Петра Порошенко о проведении дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля с 16:00 до 18:00, поскольку в это время еще не завершится рабочий день и все желающие послушать кандидатов не смогут добраться стадиона, говорится в сообщении.
"Законом предусмотрено, что дебаты происходят с 19:00 до 22:00 19 апреля, если я не ошибаюсь. Почему они ищут каждый раз какие-то лазейки, чтобы на НСК "Олимпийский" не прийти, это вопрос. На самом деле, если мы даже говорим о наших согражданах, то в рабочее время (с 16:00 до 18:00 пятницы, как предложил ранее штаб Порошенко), в пятницу, им будет труднее прийти на стадион, чем вечером, когда у всех уже закончится рабочий день, чтобы послушать кандидатов в президенты", - заявил Разумков.
Он еще раз подчеркнул, что дебаты в соответствии с законодательством должны начинаться в 19:00 19 апреля, и именно это время сначала и было предложено штабом Зеленского.
- Напомним, 15 апреля президент Украины и кандидат в президенты Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля с 16:00 до 18:00 .
- Петр Порошенко призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского провести 15 апреля дискуссию в программе "Свобода слова" на ICTV.
- В воскресенье, 14 апреля 2019 года, из двух кандидатов на пост президента, на НСК "Олимпийский" пришел только действующий глава государства Петр Порошенко , который выдвигается на второй срок.
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