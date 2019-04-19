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Дебаты на НСК "Олимпийский": полиция проверяет людей металлоискателями


фото: REUTERS
Возле НСК "Олимпийский", где должны состояться предвыборные дебаты кандидатов в президенты, полиция проверяет людей металлоискателями

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV

По его словам, перед стадионом стоят рамки на вход, просто так нельзя пройти. Абсолютно всех проверяют на наличие запрещенных предметов. На стадион людей пока не пропускают, а правоохранители оцепили территорию вокруг "Олимпийского".

Кроме того, перед стадионом есть несколько границ правоохранителей. Одна из границ - со стороны Дворца спорта, возле Дома кино примерно в 300-400 метрах от стадиона. Сейчас полицейские проверяют людей, которые идут в сторону стадиона, металлоискателями.

Еще одна граница правоохранителей - непосредственно перед рамками с металлоискателями перед стадионом.

На площади перед НСК и вокруг стоят группы полицейских и нацгвардийцев. Сейчас ситуация там спокойная, работает полиция диалога.

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