Дебаты на НСК "Олимпийский": полиция проверяет людей металлоискателями
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV
По его словам, перед стадионом стоят рамки на вход, просто так нельзя пройти. Абсолютно всех проверяют на наличие запрещенных предметов. На стадион людей пока не пропускают, а правоохранители оцепили территорию вокруг "Олимпийского".
Кроме того, перед стадионом есть несколько границ правоохранителей. Одна из границ - со стороны Дворца спорта, возле Дома кино примерно в 300-400 метрах от стадиона. Сейчас полицейские проверяют людей, которые идут в сторону стадиона, металлоискателями.
Еще одна граница правоохранителей - непосредственно перед рамками с металлоискателями перед стадионом.
На площади перед НСК и вокруг стоят группы полицейских и нацгвардийцев. Сейчас ситуация там спокойная, работает полиция диалога.
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-