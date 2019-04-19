Дебаты на НСК "Олимпийский": полиция проверяет людей металлоискателями

19 апреля, 2019, 16:18

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV

По его словам, перед стадионом стоят рамки на вход, просто так нельзя пройти. Абсолютно всех проверяют на наличие запрещенных предметов. На стадион людей пока не пропускают, а правоохранители оцепили территорию вокруг "Олимпийского".

Кроме того, перед стадионом есть несколько границ правоохранителей. Одна из границ - со стороны Дворца спорта, возле Дома кино примерно в 300-400 метрах от стадиона. Сейчас полицейские проверяют людей, которые идут в сторону стадиона, металлоискателями.

Еще одна граница правоохранителей - непосредственно перед рамками с металлоискателями перед стадионом.

На площади перед НСК и вокруг стоят группы полицейских и нацгвардийцев. Сейчас ситуация там спокойная, работает полиция диалога.