Я не палач и не судья, чтобы рубить руки. Порошенко ответил Зеленскому на упреки о коррупции
19 апреля, 2019, 19:50
Президент Украины Петр Порошенко ответил, что он как президент создает необходимые условия для судопроизводства
Об этом сказал президент во время дебатов с кандидатом Владимиром Зеленским, передает Еспресо.TV.
"Я не палач, и я не судья. Президент создает необходимые условия для судопроизводства, следственных органов, для честного расследования. И я делал и буду делать все, что от меня зависит. Ни один из моих друзей не имеет и не будет иметь никакого отношения к коррупции. Как только будут подозрения, он перестанет быть моим другом и сидеть в тюрьме... ", - сказал он.
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