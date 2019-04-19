Я не палач и не судья, чтобы рубить руки. Порошенко ответил Зеленскому на упреки о коррупции

19 апреля, 2019, 19:50

Об этом сказал президент во время дебатов с кандидатом Владимиром Зеленским, передает Еспресо.TV.

"Я не палач, и я не судья. Президент создает необходимые условия для судопроизводства, следственных органов, для честного расследования. И я делал и буду делать все, что от меня зависит. Ни один из моих друзей не имеет и не будет иметь никакого отношения к коррупции. Как только будут подозрения, он перестанет быть моим другом и сидеть в тюрьме... ", - сказал он.