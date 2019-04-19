19 апреля, 2019, 19:53

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Порошенко напомнил Зеленскому его слова о готовности стать на колени перед президентом РФ Владимиром Путиным.

В ответ Зеленский заявил, что готов стать на колени перед матерями и детьми погибших украинских солдат. После этого Зеленский стал на колени и пригласил Порошенко сделать то же самое.

"Я сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась сына. Перед каждой женщиной, которая не дождалась мужа с войны", - сказал Зеленский.

Петр Порошенко прислушался к совету оппонента и стал на колени перед флагом Украины.

Напомним, Петр Порошенко вызвал Владимира Зеленского на дебаты в "Олимпийском" 19 апреля на 16:00, чтобы успеть на дебаты еще и в студии Общественного, которые запланированы на 20:00.

В Зеленского заявили, что он не будет дебатировать с Порошенко на "Олимпийском" в настоящее время из-за того, что это - рабочее время.

Ранее Зеленский проигнорировал приглашение Порошенко на дебаты в Олимпийском 14 апреля.

ЦИК разрешила перенести дебаты на Общественном на 21:00, чтобы кандидаты успели подебатировать на стадионе с 19:00.

У Зеленского заявили, что он не придет на дебаты на Общественном .