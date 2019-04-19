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Я - не ваш оппонент, я - ваш приговор, - Зеленский Порошенко

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что он не является оппонентом Порошенко, он его приговором

Об этом сообщает Эспрессо.TV

"Я не был в России с начала войны. Я был в АТО, от повесток не прятался. С Путиным не разговаривал. В России с начала войны не был. Что касается главнокомандующего .. Вы задаете мне вопросы, на которые сами должны отвечать - почему война все еще не закончилась? Вот такой Вы главнокомандующий! ", - заявил Зеленский.

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