Я - не ваш оппонент, я - ваш приговор, - Зеленский Порошенко
19 апреля, 2019, 19:25
Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что он не является оппонентом Порошенко, он его приговором
Об этом сообщает Эспрессо.TV
"Я не был в России с начала войны. Я был в АТО, от повесток не прятался. С Путиным не разговаривал. В России с начала войны не был. Что касается главнокомандующего .. Вы задаете мне вопросы, на которые сами должны отвечать - почему война все еще не закончилась? Вот такой Вы главнокомандующий! ", - заявил Зеленский.
Зеленский не ставит вопросов от себя вообще. Он зачитывает с листа вопросы, которые ему присылали поклонники # дебаты- Roman Kravets (@RomanKravets) April 19, 2019
Дополняется ...
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