19 апреля, 2019, 19:25

Об этом сообщает Эспрессо.TV

"Я не был в России с начала войны. Я был в АТО, от повесток не прятался. С Путиным не разговаривал. В России с начала войны не был. Что касается главнокомандующего .. Вы задаете мне вопросы, на которые сами должны отвечать - почему война все еще не закончилась? Вот такой Вы главнокомандующий! ", - заявил Зеленский.

Зеленский не ставит вопросов от себя вообще. Он зачитывает с листа вопросы, которые ему присылали поклонники # дебаты - Roman Kravets (@RomanKravets) April 19, 2019

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