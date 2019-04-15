Порошенко предложил Зеленскому дебаты на "Олимпийском" 19 апреля в другое время
15 апреля, 2019, 18:51
Президент Украины и кандидат в президенты Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля с 16:00 до 18:00
Об этом сообщил советник избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает Еспресо.TV.
"Петр Порошенко в дополнение к тем дебатам, которые предусмотрены законодательством, предлагает Владимиру Зеленскому 19 апреля провести еще одни дебаты - на стадионе "Олимпийский" во временных рамках с 16:00 до 18:00", - заявил Медведев.
По его словам, дебаты в студии "Общественного" должны состояться в 20:00.
"В дальнейшем и Порошенко, и Зеленский должны отправиться на дебаты на UA: Общественное. Согласно инструкции ЦИК, кандидаты должны прибыть на телевидение в 19:30 для того, чтобы провести жеребьевку и установить последовательность их выступлений", - добавил он.
- Напомним, из двух участников второго тура очередных президентских выборов на телевизионные дебаты, намеченные на воскресенье, 14 апреля 2019 года, на НСК "Олимпийский", пришел только действующий глава государства Петр Порошенко, который выдвигается на второй срок.
- Петр Порошенко призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского провести 15 апреля дискуссию в программе "Свобода слова" на ICTV.
- Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский настаивает на дебатах с Петром Порошенко 19 апреля на "Олимпийском" в 19:00 .
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