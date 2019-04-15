Порошенко предложил Зеленскому дебаты на "Олимпийском" 19 апреля в другое время

15 апреля, 2019, 18:51

Об этом сообщил советник избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает Еспресо.TV.

"Петр Порошенко в дополнение к тем дебатам, которые предусмотрены законодательством, предлагает Владимиру Зеленскому 19 апреля провести еще одни дебаты - на стадионе "Олимпийский" во временных рамках с 16:00 до 18:00", - заявил Медведев.

По его словам, дебаты в студии "Общественного" должны состояться в 20:00.

"В дальнейшем и Порошенко, и Зеленский должны отправиться на дебаты на UA: Общественное. Согласно инструкции ЦИК, кандидаты должны прибыть на телевидение в 19:30 для того, чтобы провести жеребьевку и установить последовательность их выступлений", - добавил он.