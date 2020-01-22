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Espreso.tvОбществоGeneral Electric присоединится к расследованию сбивания Ираном украинского Boeing

General Electric присоединится к расследованию сбивания Ираном украинского Boeing


фото: reuters
21 января американская корпорация General Electric получила разрешение на расследование уничтожения в небе над Тегераном украинского пассажирского самолета Корпусом стражей исламской революции

Об этом сообщает издание " Reuters ".

"General Electric Co получила лицензию Министерства финансов США на помощь в расследовании Украинской пассажирского самолета, который был случайно сбит иранскими силами, заявил представитель компании GE во вторник", - передают журналисты.

General Electric в сотрудничестве с французской Safran SA являются совладельцами французско-американской фирмы CFM, занимавшейся изготовлением двигателей для самолетов Boeing-737.

 

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