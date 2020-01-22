General Electric присоединится к расследованию сбивания Ираном украинского Boeing
22 января, 2020, 11:43
21 января американская корпорация General Electric получила разрешение на расследование уничтожения в небе над Тегераном украинского пассажирского самолета Корпусом стражей исламской революции
Об этом сообщает издание " Reuters ".
"General Electric Co получила лицензию Министерства финансов США на помощь в расследовании Украинской пассажирского самолета, который был случайно сбит иранскими силами, заявил представитель компании GE во вторник", - передают журналисты.
General Electric в сотрудничестве с французской Safran SA являются совладельцами французско-американской фирмы CFM, занимавшейся изготовлением двигателей для самолетов Boeing-737.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . Все пассажиры и экипаж самолета - 176 человек - погибли . На борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
- Разведка США , ряд изданий и мировых лидеров заявили, что украинский самолет был сбит ракетой , запущенной с территории Ирана.
- В правительстве Ирана сначала заявили , что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке, однако позже признали, что сбили самолет ракетой "земля-воздух".
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыло горячую линию для обращений по катастрофы. Все украинские авиакомпании прекратили полеты над Ираном.
- МАУ обнародовала данные всех членов экипажа самолета и список пассажиров .
- Появилось видео вероятного попадания ракеты в самолет МАУ.
- Исследователи Bellingcat определили возможное место запуска ракеты .
- 16 января было завершено идентификацию тел погибших украинский, после чего 19 января они привезли в Украину .
- Иранская Организация гражданской авиации признала , что украинский Boeing авиакомпании МАУ был сбит двумя ракетами Тор-М1, комплекса ПВО Корпуса стражей исламской революции
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