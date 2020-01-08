В МИД предварительно подтвердили, что в катастрофе украинского самолета в Иране нет тех, кто выжил
Заместитель директора Департамента - начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич сообщил "Интерфакс-Украина", что по предварительной информации, пассажиры и экипаж пассажирского самолета Международных авиалиний Украины, разбившегося в Тегеране, погибли.
"По предварительной информации представителя авиакомпании Международные авиалинии Украины, 8 января 2020 годы после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По информации, которая уточняется, пассажиры указанного рейса и экипаж погибли. уточненная информация по погибшим гражданами Украины будет отправлена дополнительно ", - сказал он.
По его словам, в Департаменте консульской службы создана оперативная кризисная группа, телефон горячей линии - 238 17 77.
Как сообщалось, пассажирский самолет Международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.
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