В МИД предварительно подтвердили, что в катастрофе украинского самолета в Иране нет тех, кто выжил

8 января, 2020, 07:45

Пассажиры и экипаж пассажирского самолета Международных авиалиний Украины, разбившегося в Тегеране, погибли

Заместитель директора Департамента - начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич сообщил "Интерфакс-Украина", что по предварительной информации, пассажиры и экипаж пассажирского самолета Международных авиалиний Украины, разбившегося в Тегеране, погибли.

"По предварительной информации представителя авиакомпании Международные авиалинии Украины, 8 января 2020 годы после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании МАУ потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По информации, которая уточняется, пассажиры указанного рейса и экипаж погибли. уточненная информация по погибшим гражданами Украины будет отправлена ​​дополнительно ", - сказал он.

По его словам, в Департаменте консульской службы создана оперативная кризисная группа, телефон горячей линии - 238 17 77.

Как сообщалось, пассажирский самолет Международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.