Авиакатастрофа в Иране: тела всех украинцев идентифицированы
16 января, 2020, 21:47
В четверг, 16 января, украинские эксперты в Тегеране получили ДНК-профили останков всех 11 граждан Украины, погибших в результате катастрофы в Иране самолета компании "Международные авиалинии Украины"
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Сейчас идет подготовка к дальнейшей передаче тел погибших в Украину.
По предварительным данным, передачу тел 11 погибших планируют провести до 19 января 2020 года.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . В Twitter и на Youtube появились фото и видео с места событий. Все пассажиры и экипаж самолета погибли. На борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
- Разведка США, ряд изданий и мировых лидеров заявили, что украинский самолет был сбит ракетой, запущенной с территории Ирана.
- В правительстве Ирана сначала заявили, что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке, однако позже признали, что сбили самолет ракетой "земля-воздух".
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыл горячую линию для обращений по катастрофе. Все украинские авиакомпании прекратили полеты над Ираном.
- МАУ обнародовала данные всех членов экипажа самолета и список пассажиров.
- Появилось видео вероятного попадания ракеты в самолет МАУ.
- Исследователи Bellingcat определили возможное место запуска ракеты.
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