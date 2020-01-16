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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа в Иране: тела всех украинцев идентифицированы

Авиакатастрофа в Иране: тела всех украинцев идентифицированы

В четверг, 16 января, украинские эксперты в Тегеране получили ДНК-профили останков всех 11 граждан Украины, погибших в результате катастрофы в Иране самолета компании "Международные авиалинии Украины"

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Сейчас идет подготовка к дальнейшей передаче тел погибших в Украину.

По предварительным данным, передачу тел 11 погибших планируют провести до 19 января 2020 года.

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