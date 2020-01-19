Авиакатастрофа в Иране: в Борисполь прибыл борт с телами погибших украинцев
19 января, 2020, 11:04
В аэропорт "Борисполь" прибыл борт с телами 11 погибших в авиакатастрофе в Иране граждан Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После прибытия борта с телами 11 погибших украинцев в аэропорту "Борисполь" начинается церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Иране. Мероприятие проходит в терминале В аэропорта.
Доступ для прощания с погибшими в катастрофе будет открыт для всех с 13:00 до 19:00.
8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. имама Хомейни потерпел крушение самолет МАУ. На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.
- Напомним, 18 января президент МАУ Евгений Дыхне призвал всех украинцев 19 января в 11:00 нажать автомобильные сигналы в память о жертвах авиакатастрофы в Иране.
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