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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа в Иране: в Борисполь прибыл борт с телами погибших украинцев

Авиакатастрофа в Иране: в Борисполь прибыл борт с телами погибших украинцев


фото: facebook
В аэропорт "Борисполь" прибыл борт с телами 11 погибших в авиакатастрофе в Иране граждан Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После прибытия борта с телами 11 погибших украинцев в аэропорту "Борисполь" начинается церемония памяти погибших в результате катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Иране. Мероприятие проходит в терминале В аэропорта.

Доступ для прощания с погибшими в катастрофе будет открыт для всех с 13:00 до 19:00.

8 января после вылета из тегеранского аэропорта им. имама Хомейни потерпел крушение самолет МАУ. На его борту находились 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Пассажирами авиалайнера также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

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