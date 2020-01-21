Иран признал сбивание украинского самолета двумя ракетами - Bloomberg
Об этом говорится во втором предварительном отчете Организации гражданской авиации Ирана, передает Bloomberg.
По данным иранских следователей, ракеты были запущены с северного направления.
В отчете также говорится, что самолет вылетел из Тегерана в 6:12 по местному времени (7:42 по Киеву) и перестал подавать сигналы на высоте около 2,47 км. Самолет пропал с экранов радиолокации вторичного наблюдения в 6:15 утра по местному времени и с радаров первичного наблюдения - в 6:18 утра по местному времени.
Самолет пролетел над жилым районом, и его первое столкновение с землей произошло в общественном парке. Самолет разорвало, когда он двигался по футбольной площадке мимо приусадебных участков и садов.
Тор-М1 - зенитный ракетный комплекс советского и российского производства, предназначен для противовоздушной обороны.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . В Twitter и на Youtube появились фото и видео с места событий. Все пассажиры и экипаж самолета погибли . На борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
- Разведка США , ряд изданий и мировых лидеров заявили, что украинский самолет был сбит ракетой , запущенной с территории Ирана.
- В правительстве Ирана сначала заявили , что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке, однако позже признали, что сбили самолет ракетой "земля-воздух".
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыло горячую линию для обращений по катастрофе. Все украинские авиакомпании прекратили полеты над Ираном.
- МАУ обнародовала данные всех членов экипажа самолета и список пассажиров .
- Появилось видео вероятного попадания ракеты в самолет МАУ.
- Исследователи Bellingcat определили возможное место запуска ракеты .
- 16 января было завершено идентификацию тел погибших украинцев, после чего 19 января их привезли в Украину.
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