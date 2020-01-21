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Espreso.tvОбществоИран признал сбивание украинского самолета двумя ракетами - Bloomberg

Иран признал сбивание украинского самолета двумя ракетами - Bloomberg

Иранская Организация гражданской авиации признала, что украинский Boeing авиакомпании МАУ был сбит двумя ракетами Тор-М1

Об этом говорится во втором предварительном отчете Организации гражданской авиации Ирана, передает Bloomberg.

По данным иранских следователей, ракеты были запущены с северного направления.

В отчете также говорится, что самолет вылетел из Тегерана в 6:12 по местному времени (7:42 по Киеву) и перестал подавать сигналы на высоте около 2,47 км. Самолет пропал с экранов радиолокации вторичного наблюдения в 6:15 утра по местному времени и с радаров первичного наблюдения - в 6:18 утра по местному времени.

Самолет пролетел над жилым районом, и его первое столкновение с землей произошло в общественном парке. Самолет разорвало, когда он двигался по футбольной площадке мимо приусадебных участков и садов.

Тор-М1 - зенитный ракетный комплекс советского и российского производства, предназначен для противовоздушной обороны.

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