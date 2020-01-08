Катастрофа украинского самолета в Иране: появились фото и видео с места событий
8 января, 2020, 07:39
В интернете появились фото и видео с места катастрофы украинского самолета Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", в том числе видео падения лайнера
Материалы выложили в сеть пользователи Youtube i Twitter.
Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 180 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
Pictures of what's left of the Ukrainian plane's wreckage , nothing much, according to Iranian media it's very unlikely that anyone survived pic.twitter.com/4p81eRfJRW- Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 8, 2020
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