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Espreso.tvОбществоКатастрофа украинского самолета в Иране: появились фото и видео с места событий

Катастрофа украинского самолета в Иране: появились фото и видео с места событий


фото: Reuters
В интернете появились фото и видео с места катастрофы украинского самолета Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", в том числе видео падения лайнера

Материалы выложили в сеть пользователи Youtube i Twitter.

Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 180 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.

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