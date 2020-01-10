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Espreso.tvОбществоСША примут участие в расследовании катастрофы украинского самолета в Иране

США примут участие в расследовании катастрофы украинского самолета в Иране

Национальное управление по безопасности транспорта США согласилось на приглашение Ирана принять участие в расследовании катастрофы украинского самолета в Тегеране

Об этом сообщает Reuters .

"Национальное управление по безопасности транспорта США ответило нашему главному следователю и анонсировало аккредитованного представителя", - сказал журналистам представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации Фархад Первари.

После заявления иранского чиновника в американском ведомстве подтвердили согласие. США разрешат участие в расследовании, поскольку самолет был спроектирован и построен в этой стране.

Иранский чиновник добавил, что Канада также назначила своего эксперта для участия в расследовании. Кроме того, соответствующие сообщения получили Швеция и Афганистан, чьи граждане также находились на борту самолета.

Также к расследованию сможет присоединиться Франция, как одна из стран, где изготавливали двигатели для самолетов.

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