США примут участие в расследовании катастрофы украинского самолета в Иране
Об этом сообщает Reuters .
"Национальное управление по безопасности транспорта США ответило нашему главному следователю и анонсировало аккредитованного представителя", - сказал журналистам представитель Ирана в Международной организации гражданской авиации Фархад Первари.
После заявления иранского чиновника в американском ведомстве подтвердили согласие. США разрешат участие в расследовании, поскольку самолет был спроектирован и построен в этой стране.
Иранский чиновник добавил, что Канада также назначила своего эксперта для участия в расследовании. Кроме того, соответствующие сообщения получили Швеция и Афганистан, чьи граждане также находились на борту самолета.
Также к расследованию сможет присоединиться Франция, как одна из стран, где изготавливали двигатели для самолетов.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 180 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
- В Twitter и на Youtube появились фото и видео с места событий.
- Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил , что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
- В правительстве Ирана заявили , что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
- В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыло горячую линию для обращений по поводу катастрофы.
- По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
- Из-за авиакатастрофы МАУ прекращает полеты в Иран.
- В правительстве заявили, что все украинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном.
- МАУ обнародовала данные всех членов экипажа самолета и список пассажиров .
- Разведка США , ряд изданий и мировых лидеров заявили, что украинский самолет был сбит ракетой , запущенной с территории Ирана.
- Появилось видео вероятного попадания ракеты в самолет МАУ.
- Исследователи Bellingcat определили возможное место запуска ракеты .
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