Иран пригласил Boeing к расследованию катастрофы украинского самолета
10 января, 2020, 08:46
9 января в министерстве иностранных дел Исламской республики Иран позволили участие американской корпорации Boeing в расследовании авиакатастрофы
Об этом сообщил представитель иранского МИД Аббас Мусави, передает издание IRNA.
По словам Мусави, к расследованию обстоятельств и причин аварии самолета украинской авиакомпании МАУ в Тегеране будут добавлены не только Украина, но и представители американской компании Boeing, которая является производителем авиалайнера.
Также в иранском МИДе призвали Канаду и другие страны предоставить всю возможную информацию по авиакатастрофе украинского самолета после появления информации о том, что его могла сбить ракета.
"Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любому другому правительству, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следователю комитета в Иране", - отметил Мусави.
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . 176 человек погибли.
- В правительстве Ирана заявили , что самолет упал из-за пожара в моторном отсеке.
- В МАУ исключили возможность ошибки экипажа и назвали имена пилотов
- В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране, МИД открыл горячую линию для обращений по катастрофе.
- По данным СНБО, на борту самолета находились 11 украинцев - 9 членов экипажа и 2 пассажира.
- Из-за авиакатастрофы МАУ прекращает полеты в Иран.
- В правительстве заявили, что все украинские авиакомпании прекращают полеты над Ираном.
- МАУ обнародовала данные всех членов экипажа самолета и список пассажиров .
- Разведка США , ряд изданий и мировых лидеров заявили, что украинский самолет был сбит ракетой , запущенной с территории Ирана.
- Появилось видео вероятного попадания ракеты в самолет МАУ.
- 9 января Bellingcat заявили , что определили возможное место запуска ракеты.
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