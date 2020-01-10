 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИран пригласил Boeing к расследованию катастрофы украинского самолета

Иран пригласил Boeing к расследованию катастрофы украинского самолета

9 января в министерстве иностранных дел Исламской республики Иран позволили участие американской корпорации Boeing в расследовании авиакатастрофы

Об этом сообщил представитель иранского МИД Аббас Мусави, передает издание IRNA.

По словам Мусави, к расследованию обстоятельств и причин аварии самолета украинской авиакомпании МАУ в Тегеране будут добавлены не только Украина, но и представители американской компании Boeing, которая является производителем авиалайнера.

Также в иранском МИДе призвали Канаду и другие страны предоставить всю возможную информацию по авиакатастрофе украинского самолета после появления информации о том, что его могла сбить ракета.

"Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любому другому правительству, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следователю комитета в Иране", - отметил Мусави.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 января, 2020 пятница

больше новостей

10 января, 2020 пятница

9 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать