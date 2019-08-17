Грымчака поместили в Черниговский СИЗО
17 августа, 2019, 21:50
Подозреваемого в мошенничестве заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака поместили в Черниговский СИЗО
Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает Еспресо.TV .
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Грымчака конвоировали днем в субботу, 17 августа 2019 года, после решения суда об исправлении ошибки в постановлении об аресте.
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- 14 августа 2019 жена Юрия Грымчака Юлия сообщила, что квартиру обыскивает ГПУ, а ее мужа задерживают.
- НАБУ заявило о задержании заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрия Грымчака, а также брата его жены Игоря Овдиенко на взятке в $480 тыс.
- Овдиенко тоже взят под стражу.
- Задержанным вменяют вымогательство у предпринимателя $1,1 млн взятки за влияние на принятие госслужащими решение в его пользу.
- Эксперты не исключают, что новая власть таким образом намагеться "найти подход" к действующего генпрокурору Юрию Луценко.
- Задержание Грымчака проходило в рамках производства о нападении на Чорновол.
- Адвокат Татьяна Матяш заявила, что правоохранители не зафиксировали факт передачи денег Грымчаку, а якобы обнаруженные полмиллиона долларов - это "календарики".
- 15 августа ему сообщили о подозрении.
- Прокуратура просит об аресте с залогом 12,5 млн грн.
- НАБУ показало схемы договоренностей и движения средств. Инфографика
- Вечером 16 августа суд в Чернигове арестовал Грымчака на 2 месяца с правом на залог, однако при этом в соответствующем судебном постановлении указаны неверные имя отчество и город проживания подозреваемого.
- Сегодня, 17 августа, состоялось очередное заседание, в ходе которого суд исправил в постановлении одни ошибки и сразу же допустил другие.
- Жена заместителя министра Юлия Гримчак заявила, что не будет вносить залог за своего мужа.
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