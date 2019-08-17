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Espreso.tvОбществоГрымчака поместили в Черниговский СИЗО

Грымчака поместили в Черниговский СИЗО

Подозреваемого в мошенничестве заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака поместили в Черниговский СИЗО

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает Еспресо.TV .

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Грымчака конвоировали днем в субботу, 17 августа 2019 года, после решения суда об исправлении ошибки в постановлении об аресте.

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