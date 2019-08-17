В Чернигове началось заседание суда по исправлению ошибок в постановлении об аресте Грымчака

17 августа, 2019, 13:20

Заседание по рассмотрению ходатайства прокуроров об исправлении технических ошибок в постановлении Деснянского районного суда Чернигова об аресте заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака (с альтернативой залога), назначенное на 10 утра субботы, вовремя не началось из-за отсутствия следственного судьи Натальи Лямзиной

Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина .

"На 10:00 было назначено заседание, на котором судья должен был рассмотреть ходатайство об исправлении технических ошибок. Но пока заседания нет, поскольку судья не пришла", - рассказала адвокат Грымчака Татьяна Матяш.

Она добавила, что все участники процесса находятся на месте, в том числе Грымчак.

Читайте также: Бывший социалист и друг генпрокурора Луценко. 10 фактов из жизни Юрия Грымчака

По словам адвоката, ее подзащитный провел часть ночи в суде, а затем был доставлен в изолятор временного содержания (ИВС), откуда его и привезли опять в суд.

О рассмотрении ходатайства об отводе судьи Лямзина, то, по словам адвоката, решение по отводу еще нет.

По состоянию на 12.10 судья прибыла в зал заседания, началось судебное слушание.

Читайте также: Дело на миллион. Что известно о задержании Юрия Грымчака