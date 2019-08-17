В Чернигове началось заседание суда по исправлению ошибок в постановлении об аресте Грымчака
Об этом рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина .
"На 10:00 было назначено заседание, на котором судья должен был рассмотреть ходатайство об исправлении технических ошибок. Но пока заседания нет, поскольку судья не пришла", - рассказала адвокат Грымчака Татьяна Матяш.
Она добавила, что все участники процесса находятся на месте, в том числе Грымчак.
Читайте также: Бывший социалист и друг генпрокурора Луценко. 10 фактов из жизни Юрия Грымчака
По словам адвоката, ее подзащитный провел часть ночи в суде, а затем был доставлен в изолятор временного содержания (ИВС), откуда его и привезли опять в суд.
О рассмотрении ходатайства об отводе судьи Лямзина, то, по словам адвоката, решение по отводу еще нет.
По состоянию на 12.10 судья прибыла в зал заседания, началось судебное слушание.
Читайте также: Дело на миллион. Что известно о задержании Юрия Грымчака
- 14 августа 2019 жена Юрия Грымчака Юлия сообщила, что квартиру обыскивает ГПУ, а ее мужа задерживают .
- НАБУ заявило о задержании заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрия Грымчака, а также брата его жены Игоря Овдиенко на взятке в $ 480 тыс.
- Задержанным вменяют вымогательство у предпринимателя $ 1,1 млн взятки за влияние на принятие госслужащими решение в его пользу.
- Эксперты не исключают, что новая власть таким образом намагеться "найти подход" к действующего генпрокурора Юрия Луценко.
- Задержание Грымчака проходило в рамках производства о нападении на Черновол.
- Адвокат Татьяна Матяш заявила, что правоохранители не зафиксировали факт передачи денег Грымчаку, а якобы обнаружены полмиллиона долларов - это "календарики" .
- 15 августа ему сообщили о подозрении .
- Прокуратура просит об аресте с залогом 12,5 млн грн .
- НАБУ показало схемы договоренностей и движения средств. Инфографика
- Вечером 16 августа суд в Чернигове арестовал Грымчака на 2 месяца с правом на залог , однако при этом в видподний судебном постановлении указано ложные имя отчество и город проживания подозреваемого .
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-