Дело Грымчака: на два месяца арестован его шурин Игорь Овдиенко

17 августа, 2019, 20:54

Решением Деснянского районного суда Чернигова второй фигурант "дела Грымчака" Игорь Овдиенко взят под стражу на два месяца с возможностью залога

Как передает Еспресо.TV , об этом сообщает 5 канал.

Размер залога для Овдиенко установлен на уровне 4 млн грн.

При этом прокуроры обращались в суд с просьбой установить размер залога на уровне 12,5 млн грн.

В целом судебное заседание по Овдиенко продолжалось около 5 часов. В начале заседания адвокаты Овдиенко заявили о наличии у него второй пожизненной группы инвалидности и привели список его болезней.

"Судья учла такие аргументы прокуратуры как возможность Овдиенко скрываться на оккупированных территориях, а также влиять на свидетелей. Она приняла также во внимание и заявление адвоката Игоря Овдиенко - Татьяны Матяш. По ее словам, в отношении Овдиенко были применены пытки и ему не предоставили своевременную медицинскую помощь. Судья на это сказала, что необходимую помощь Овдиенко при необходимости сможет получить в СИЗО", - говорится в сообщении.

Сам Овдиенко свою вину отрицает. В ходе заседания суда он заявил, что является юристом и изъятые у него средства назвал "гонораром" за свою работу.

В своей речи Овдиенко заявил, что Грымчак не имеет никакого отношения к делу застройки рынка "Рыбалка". Этот проект Овдиенко назвал своим бизнес-проектом и своей гордостью.

Прокуроры сказали, что таким образом Овдиенко пытается "выгородить" Грымчака, поскольку они давно дружат.

Обоих подозреваемых доставят в Черниговского СИЗО. Сколько они там будут находиться и будут ли возвращаться в Киев - неизвестно.