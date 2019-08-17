Дело Грымчака: на два месяца арестован его шурин Игорь Овдиенко
Как передает Еспресо.TV , об этом сообщает 5 канал.
Размер залога для Овдиенко установлен на уровне 4 млн грн.
При этом прокуроры обращались в суд с просьбой установить размер залога на уровне 12,5 млн грн.
В целом судебное заседание по Овдиенко продолжалось около 5 часов. В начале заседания адвокаты Овдиенко заявили о наличии у него второй пожизненной группы инвалидности и привели список его болезней.
"Судья учла такие аргументы прокуратуры как возможность Овдиенко скрываться на оккупированных территориях, а также влиять на свидетелей. Она приняла также во внимание и заявление адвоката Игоря Овдиенко - Татьяны Матяш. По ее словам, в отношении Овдиенко были применены пытки и ему не предоставили своевременную медицинскую помощь. Судья на это сказала, что необходимую помощь Овдиенко при необходимости сможет получить в СИЗО", - говорится в сообщении.
Сам Овдиенко свою вину отрицает. В ходе заседания суда он заявил, что является юристом и изъятые у него средства назвал "гонораром" за свою работу.
В своей речи Овдиенко заявил, что Грымчак не имеет никакого отношения к делу застройки рынка "Рыбалка". Этот проект Овдиенко назвал своим бизнес-проектом и своей гордостью.
Прокуроры сказали, что таким образом Овдиенко пытается "выгородить" Грымчака, поскольку они давно дружат.
Обоих подозреваемых доставят в Черниговского СИЗО. Сколько они там будут находиться и будут ли возвращаться в Киев - неизвестно.
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