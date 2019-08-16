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Espreso.tvОбществоСуд арестовал Грымчака на 2 месяца с правом на залог

Суд арестовал Грымчака на 2 месяца с правом на залог

Суд взял под стражу заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака на 2 месяца (60 суток) под залог в 6 млн грн

Об этом сообщает РБК-Украина

Деснянский районный суд Чернигова арестовал заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака.

Суд избрал меру пресечения Юрию Грымчаку в виде содержания под стражей на 60 суток - до 15 октября и залог в размере 6 млн грн.

После оглашения решения адвокат Грымчака сообщил, что в материалах дела и решении суда указано неправильное отчество.

Судья избрал также альтернативную меру пресечения - Грымчак может выйти из-под ареста под залог в 6 млн грн. По мнению суда, более мягкая мера пресечения не поможет предотвратить риски его побега, уничтожение доказательств и тому подобное.

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