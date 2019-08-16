Суд арестовал Грымчака на 2 месяца с правом на залог
Об этом сообщает РБК-Украина
Деснянский районный суд Чернигова арестовал заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака.
Суд избрал меру пресечения Юрию Грымчаку в виде содержания под стражей на 60 суток - до 15 октября и залог в размере 6 млн грн.
После оглашения решения адвокат Грымчака сообщил, что в материалах дела и решении суда указано неправильное отчество.
Судья избрал также альтернативную меру пресечения - Грымчак может выйти из-под ареста под залог в 6 млн грн. По мнению суда, более мягкая мера пресечения не поможет предотвратить риски его побега, уничтожение доказательств и тому подобное.
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