Задержание Грымчака: прокуратура просит об аресте с залогом в 12,5 млн грн
16 августа, 2019, 14:50
Прокуроры просят отправить заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака под стражу с возможностью залога в размере 12,5 миллиона гривень
Об этом сообщает Громадское.
Прокуроры просят отправить заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака под стражу с возможностью залога в размере 12,5 млн гривень.
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-