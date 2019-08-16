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Espreso.tvОбществоЗадержание Грымчака: прокуратура просит об аресте с залогом в 12,5 млн грн

Задержание Грымчака: прокуратура просит об аресте с залогом в 12,5 млн грн

Прокуроры просят отправить заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака под стражу с возможностью залога в размере 12,5 миллиона гривень

Об этом сообщает Громадское.

Прокуроры просят отправить заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака под стражу с возможностью залога в размере 12,5 млн гривень.

 

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