ГПУ пришла с обыском к Юрию Грымчаку, его берут под арест, - жена

14 августа, 2019, 21:15

Жена заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака - Юлия Грымчак заявила об обыске в их доме

Юлия Грымчак, жена Юрия Грымчака, сообщила о задержании его супруга.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"К сведению общества Государства Украина.

Сейчас проходит задержка моего мужа Грымчака Юрия Николаевича генеральной прокуратурой Украины.

У нас в доме проходит обыск. Именно сейчас просим соседей о помощи", написала она.