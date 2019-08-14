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Espreso.tvОбществоГПУ пришла с обыском к Юрию Грымчаку, его берут под арест, - жена

ГПУ пришла с обыском к Юрию Грымчаку, его берут под арест, - жена

Жена заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака - Юлия Грымчак заявила об обыске в их доме

Юлия Грымчак, жена Юрия Грымчака, сообщила о задержании его супруга.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"К сведению общества Государства Украина.

Сейчас проходит задержка моего мужа Грымчака Юрия Николаевича генеральной прокуратурой Украины.
У нас в доме проходит обыск. Именно сейчас просим соседей о помощи", написала она.

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