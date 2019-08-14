ГПУ пришла с обыском к Юрию Грымчаку, его берут под арест, - жена
14 августа, 2019, 21:15
Сейчас проходит задержка моего мужа Грымчака Юрия Николаевича генеральной прокуратурой Украины.
Жена заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака - Юлия Грымчак заявила об обыске в их доме
Юлия Грымчак, жена Юрия Грымчака, сообщила о задержании его супруга.
Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
"К сведению общества Государства Украина.
Сейчас проходит задержка моего мужа Грымчака Юрия Николаевича генеральной прокуратурой Украины.
У нас в доме проходит обыск. Именно сейчас просим соседей о помощи", написала она.
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