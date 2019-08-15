Задержание Грымчака: адвокат говорит, что обнаруженные полмиллиона - это "календарики"
15 августа, 2019, 10:59
Адвокат Татьяна Матяш заявила, что правоохранители не зафиксировали факт передачи денег Грымчаку
Об этом сообщает " РБК-Украина " со ссылкой на адвоката Татьяну Матяш.
"Там полмиллиона - это были календарики", - заявила адвокат, отметив, что на данный момент не знает, где находится Грымчак.
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- Напомним, по данным НАБУ, 15 августа детективы НАБУ разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника Игоря Овдиенко на на взятке в размере 480 тысяч долларов.
- Им приписывают оказания воздействия на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, по информации правоохранителей, за это от Гримчак с помощником требовали от предпринимателя неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США.
- При получении части средств в размере 480 тыс. долл. США они были задержаны "на горячем".
- В автомобиле Range Rover, в котором был помощник Грымчака Овдиенко, правоохранители нашли 480 000 долларов, а в кабинете заместителя министра - другие все доказательства преступления.
- Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.
- Поздно вечером, 14 августа, жена Юрия Грымчака Юлия сообщила, что в квартире проводится обыск ГПУ, а мужа вроде задерживают .
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