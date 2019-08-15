Задержание Грымчака: адвокат говорит, что обнаруженные полмиллиона - это "календарики"

15 августа, 2019, 10:59

Адвокат Татьяна Матяш заявила, что правоохранители не зафиксировали факт передачи денег Грымчаку

Об этом сообщает " РБК-Украина " со ссылкой на адвоката Татьяну Матяш.

"Там полмиллиона - это были календарики", - заявила адвокат, отметив, что на данный момент не знает, где находится Грымчак.

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