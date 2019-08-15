Бывший социалист и друг генпрокурора Луценко. 10 фактов из жизни Юрия Грымчака

15 августа, 2019, 11:51

Сергей Руденко

14 августа НАБУ и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гричмака и его помощника

Их обвиняют в вымогательстве денег за влияние на решения судей и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений. В целом они якобы требовали от предпринимателя сумму в $ 1,1 млн.

Напомним об основном из жизни Юрия Грымчака.

1. 53 года. Родился и вырос в Донецке.

2. По специальности - инженер-строитель. Трудовую карьеру начинал в должности директора Центра научно-технического творчества молодежи Макеевского инженерно-строительного института.

3. В начале девяностых вместе с братьями Корниловыми был одним из лидеров "Интердвижения Донбасса". В 1993-1997 годах занимался бизнесом. Был директором ООО "Грис" и ПМП "ГРАНД".

4. Свою политическую карьеру начинал в Социалистической партии Украины. 12 лет был одним из лидеров Соцпартии в Донецкой области. В апреле 2004 года лично мыл памятник Ленину в центре Донецка от грязи.

5. Был членом партии "Народная самооборона" и "Батькивщина". Избирался депутатом районных и областного совета.

6. Один из соратников Юрия Луценко еще со времен Социалистической партии. После прихода в президентское кресло Виктора Ющенко был назначен на должность заместителя председателя Донецкой областной государственной администрации, но работал на этой должности недолго.

В марте 2011 года, когда Юрий Луценко был взят под стражу, народные депутаты Украины, среди которых был и Юрий Грымчак, просили ГПУ дать разрешение на то, чтобы Юрия Витальевича освободить на поруки. Но тогда Генпрокуратура отказала.

Вечером, 14 августа 2019 года, когда стало известно о задержании Грымчака, генеральный прокурор Юрий Луценко написал, что его стыдно за своего бывшего товарища.





7. В 2006-2012 годах - народный депутат от блока "Народная самооборона -" Наша Украина ". В апреле 2010 года был одним из тех, кто пытался помешать ратификации так называемых "харьковских соглашений" Януковича. 14 мая 2010 года следователь прокуратуры Киева возбудил уголовное дело против Юрия Грымчака и Андрея Парубия по факту незаконного давления на голову Верховной Рады и народных депутатов с целью препятствования выполнению ими служебных обязанностей, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

8. На парламентских выборах 2012 года баллотировался по списку "Батькивщины", но в Раду не попал.

9. В марте 2017 года назначен заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренних перемещенных лиц. Был одним из ярых защитников Петра Порошенко.

10. Женат.

Жена - Юлия Гримчак. Воспитывает трех дочерей - Алину, Светлану, Ирину и сына Артура.