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Espreso.tvОбщество"Мы не будем вносить залог", - жена Грымчака

"Мы не будем вносить залог", - жена Грымчака

Жена арестованного заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака Юлия заявила, что не будет вносить залог за мужа

Об этом она сказала журналистам в зале Деснянского районного суда города Чернигова после заседания в субботу, 17 августа 2019 года, передает Еспрессо.TV со ссылкой на Буквы.

На вопрос, звонил ли ей кто-нибудь вчера и предлагал ли внести залог, жена Грымчака ответила, что она не будет собирать деньги для залога, поскольку ее мужа подозревают в экономическом преступлении.

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"Нет, никаких залогов. Ну, где я буду брать деньги? Я очень благодарна за то, что нас поддерживают друзья, близкие, чужие люди. Если бы я сказала, давайте соберем деньги, то деньги, возможно, собрали бы. Но я думала: если бы я так сделала и не дособирали бы денег. Те средства, которые были бы на карточке, что я с ними делала бы? Возвращала? Это схема неприемлема. Кроме того, у нас преступление экономическое, так что о деньгах вопрос у нас не стоит. Мы не станем вносить залог", - сказала Юлия Грымчак.

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Также она добавила, что ее родные переходят в режим семьи, у которой отец в тюрьме.

"У нас план "А" - выжить. План "Б" - это чтобы отец вернулся домой", - добавила жена заместителя министра.

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