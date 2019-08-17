"Мы не будем вносить залог", - жена Грымчака
Об этом она сказала журналистам в зале Деснянского районного суда города Чернигова после заседания в субботу, 17 августа 2019 года, передает Еспрессо.TV со ссылкой на Буквы.
На вопрос, звонил ли ей кто-нибудь вчера и предлагал ли внести залог, жена Грымчака ответила, что она не будет собирать деньги для залога, поскольку ее мужа подозревают в экономическом преступлении.
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"Нет, никаких залогов. Ну, где я буду брать деньги? Я очень благодарна за то, что нас поддерживают друзья, близкие, чужие люди. Если бы я сказала, давайте соберем деньги, то деньги, возможно, собрали бы. Но я думала: если бы я так сделала и не дособирали бы денег. Те средства, которые были бы на карточке, что я с ними делала бы? Возвращала? Это схема неприемлема. Кроме того, у нас преступление экономическое, так что о деньгах вопрос у нас не стоит. Мы не станем вносить залог", - сказала Юлия Грымчак.
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Также она добавила, что ее родные переходят в режим семьи, у которой отец в тюрьме.
"У нас план "А" - выжить. План "Б" - это чтобы отец вернулся домой", - добавила жена заместителя министра.
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- 14 августа 2019 года жена Юрия Грымчака Юлия сообщила, что квартиру обыскивает ГПУ, а ее мужа задерживают.
- НАБУ заявило о задержании заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрия Грымчака, а также брата его жены Игоря Овдиенко на взятке в $480 тыс.
- Задержанным вменяют вымогательство у предпринимателя $1,1 млн взятки за влияние на принятие госслужащими решение в его пользу.
- Эксперты не исключают, что новая власть таким образом намагеться "найти подход" к действующему генпрокурору Юрию Луценко.
- Задержание Грымчака проходило в рамках производства о нападении на Чорновол.
- Адвокат Татьяна Матяш заявила, что правоохранители не зафиксировали факт передачи денег Грымчаку, а якобы обнаруженныеы полмиллиона долларов - это "календарики".
- 15 августа ему сообщили о подозрении.
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- Вечером 16 августа суд в Чернигове арестовал Грымчака на 2 месяца с правом на залог, однако при этом в соответствующем судебном постановлении указаны неверное имя отчество и город проживания подозреваемого.
- Сегодня, 17 августа, состоялось очередное заседание, в ходе которого суд исправил в постановлении одни ошибки и сразу же допустил другие.
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