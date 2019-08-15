Задержание Грымчака проходило в рамках производства о нападении на Черновол, - адвокат

15 августа, 2019, 16:00

В протоколе задержания указано, что дело Грымчака и нападение на Татьяну Чорновол, совершенное 25 декабря 2013 года - это одно уголовное производство

Об этом сообщила адвокат Татьяна Матяш, передает Еспресо.TV .

"Дела никоим образом не связаны между собой по факту. Но правоохранительные органы специально слепили их в одно, и это действительно одно уголовное производство", - отметила адвокат.

Она уточнила, что после 16 часов будет предъявлено подозрение.

"После получения подозрения будет необходимость отработать какую-то стратегию, поскольку на сегодня мы вообще не знаем, от чего открещиваться. В протоколе указано, что задержание было в уголовном производстве по нападению на Татьяну Чорновол. Чорновол сама в шоке от этого и звонила в ГПУ по этому поводу", - сообщила Матяш.

Она добавила, что сейчас ей ничего не известно: "Ждем вручения подозрения".

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