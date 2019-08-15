Задержание Грымчака проходило в рамках производства о нападении на Черновол, - адвокат
Об этом сообщила адвокат Татьяна Матяш, передает Еспресо.TV .
"Дела никоим образом не связаны между собой по факту. Но правоохранительные органы специально слепили их в одно, и это действительно одно уголовное производство", - отметила адвокат.
Она уточнила, что после 16 часов будет предъявлено подозрение.
"После получения подозрения будет необходимость отработать какую-то стратегию, поскольку на сегодня мы вообще не знаем, от чего открещиваться. В протоколе указано, что задержание было в уголовном производстве по нападению на Татьяну Чорновол. Чорновол сама в шоке от этого и звонила в ГПУ по этому поводу", - сообщила Матяш.
Она добавила, что сейчас ей ничего не известно: "Ждем вручения подозрения".
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- Напомним, по данным НАБУ, 15 августа детективы НАБУ разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника Игоря Овдиенко на на взятке в размере 480 тысяч долларов.
- Им приписывают оказания воздействия на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, по информации правоохранителей, за это от Грымчак с помощником требовали от предпринимателя неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США.
- При получении части средств в размере 480 тыс. долл. США они были задержаны с поличным.
- В автомобиле Range Rover, в котором был помощник Грымчака Овдиенко, правоохранители нашли 480 тысяч долларов, а в кабинете заместителя министра - другие доказательства преступления.
- Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.
- Поздно вечером 14 августа жена Юрия Грымчака Юлия сообщила, что в квартире проводит обыск ГПУ, а мужа якобы задерживают.
- Адвокат Татьяна Матяш заявила, что правоохранители не зафиксировали факт передачи денег Грымчаку, а обнаруженные полмиллиона - это "календарики"
- Минкультуры отрицает связи своих чиновников с задержанным.
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