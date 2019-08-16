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Espreso.tvОбществоАрестовали не того Грымчака: суд перепутал имя и город

Арестовали не того Грымчака: суд перепутал имя и город

Судья вынесла решение по Грымчаку Юрию Михайловичу, уроженцу Днепропетровска, впрочем заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Николаевич, уроженец Донецка

Об этом сообщил Борис Пенчук в Facebook.

"Суд в городе Чернигов вынес решение по Грымчаку: залог в 6 млн грн. Но, судья вынесла решение по Грымчаку Юрию Михайловичу, уроженцу г. Днепропетровск. А это - совсем другой человек, потому что Грымчак - Юрий Николаевич, уроженец г. Донецк" , - написал он.

Итак судили сегодня человека, так как такие данные в суд подала прокуратура.

Пенчук добавил, что в решении суда указана фамилия адвоката Мельника, а не адвоката Матяш, которая участвовала в этом процессе.

"Адвокат Мельник не смог приехать в Чернигов, и вместо него приехала Татьяна Матяш. Исходя из этого, становится понятным: судебное решение было заготовлено заранее", - добавил он.

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