//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАрест Грымчака: суд исправил в постановлении одни ошибки и сразу же допустил другие

Арест Грымчака: суд исправил в постановлении одни ошибки и сразу же допустил другие

Юрий Гримчак
фото: apostrophe.ua
Деснянский районный суд Чернигова решил исправить ошибки и оставить в силе решение об аресте заместителя председателя МинВОТ Грымчака. При этом в новой постановлении судья допустила другие ошибки

Об этом в субботу, 17 августа 2019 года, заявила адвокат Грымчака Татьяна Матяш, передает Еспресо.TV со ссылкой на Громадське ТВ .

"Во-первых, наверное, надо подавать снова ходатайство об исправлении ошибки уже в постановлении о рассмотрении ходатайства об исправлении ошибки. Моя фамилия Матяш, а не Мятяш. Кроме того, она (судья, - ред.) не назвала порядок вступления в силу этого постановления. Она этого не указала, это является основанием для подачи жалобы на судью в соответствующие органы. Судья намеренно пошла на нарушение, чтобы направить его (Грымчака, - ред.) в СИЗО", - отметила адвокат.

Читайте также: Бывший социалист и друг генпрокурора Луценко. 10 фактов из жизни Юрия Грымчака

Матяш заявила, что будет подавать апелляционные жалобы на все решения судьи, жалобу в Высшую квалификационную комиссию судей и Государственное бюро расследований.

Читайте также: Дело на миллион. Что известно о задержании Юрия Грымчака

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

17 августа, 2019 суббота

16 августа, 2019 пятница

больше новостей

17 августа, 2019 суббота

16 августа, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать