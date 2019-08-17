Арест Грымчака: суд исправил в постановлении одни ошибки и сразу же допустил другие

17 августа, 2019, 14:50

Деснянский районный суд Чернигова решил исправить ошибки и оставить в силе решение об аресте заместителя председателя МинВОТ Грымчака. При этом в новой постановлении судья допустила другие ошибки

Об этом в субботу, 17 августа 2019 года, заявила адвокат Грымчака Татьяна Матяш, передает Еспресо.TV со ссылкой на Громадське ТВ .

"Во-первых, наверное, надо подавать снова ходатайство об исправлении ошибки уже в постановлении о рассмотрении ходатайства об исправлении ошибки. Моя фамилия Матяш, а не Мятяш. Кроме того, она (судья, - ред.) не назвала порядок вступления в силу этого постановления. Она этого не указала, это является основанием для подачи жалобы на судью в соответствующие органы. Судья намеренно пошла на нарушение, чтобы направить его (Грымчака, - ред.) в СИЗО", - отметила адвокат.

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Матяш заявила, что будет подавать апелляционные жалобы на все решения судьи, жалобу в Высшую квалификационную комиссию судей и Государственное бюро расследований.

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