Задержание Грымчака: НАБУ показало схемы договоренностей и движение средств. Инфографика

16 августа, 2019, 14:36

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало версию о договоренностях и движении денег по делу по подозрению в мошенничестве заместителя министра по временно оккупированным территориям Юрия Грымчака

Соответствующую схему пресс-служба НАБУ выложила на официальном сайте.

Согласно версии Бюро, предприятие, заинтересованное в разрешении застраивать признанный историко-культурным наследием земельный участок в центре Киева, передало приближенном к заместителю министра человеку $450 тыс. - часть якобы оговоренной взятки в $1 млн. В свою очередь, Грымчак, по мнению следователей, пообещал влияние на решение Минкульта, КГГА, Минюста и госинститут культурного наследия.

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При этом НАБУ утверждает, что Грымчак обратился к заместителю генпрокурора, который должен повлиять на Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда.