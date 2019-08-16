Задержание Грымчака: НАБУ показало схемы договоренностей и движение средств. Инфографика
16 августа, 2019, 14:36
Национальное антикоррупционное бюро обнародовало версию о договоренностях и движении денег по делу по подозрению в мошенничестве заместителя министра по временно оккупированным территориям Юрия Грымчака
Соответствующую схему пресс-служба НАБУ выложила на официальном сайте.
Согласно версии Бюро, предприятие, заинтересованное в разрешении застраивать признанный историко-культурным наследием земельный участок в центре Киева, передало приближенном к заместителю министра человеку $450 тыс. - часть якобы оговоренной взятки в $1 млн. В свою очередь, Грымчак, по мнению следователей, пообещал влияние на решение Минкульта, КГГА, Минюста и госинститут культурного наследия.
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При этом НАБУ утверждает, что Грымчак обратился к заместителю генпрокурора, который должен повлиять на Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда.
- Напомним, вечером, 14 августа, жена Юрия Грымчака Юлия сообщила, что квартиру обыскивает ГПУ, а ее мужа задерживают.
- НАБУ заявило о задержании 15 августа замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, а также брата его жены Игоря Овдиенко на взятке в $480 тыс.
- Задержанным вменяют вымогательство у предпринимателя $1,1 млн взятки за влияние на принятие госслужащими решения в его пользу.
- Адвокат Татьяна Матяш заявила, что правоохранители не зафиксировали факт передачи денег Грымчаку, а выявленные полмиллиона долларов - это "календарики".
- Руководитель Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что на дело Грымчака вышли в ходе расследования нападения на нардепа Татьяну Чорновил.
- Грымчаку сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах или организованной группой).
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