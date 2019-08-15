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Espreso.tvОбществоГрымчаку сообщили о подозрении

Грымчаку сообщили о подозрении


фото: РБК-Україна
Заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку и его помощнику сообщили о подозрении

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко подозревают в вымогательстве 1,1 млн долларов взятки.

"По данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере. Их разоблачили и задержали сразу после получения части неправомерной выгоды 14 августа 2019 года, которая была изъята во время осуществленных обысков", - говорится в сообщении НАБУ.

 

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