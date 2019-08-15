Грымчаку сообщили о подозрении
15 августа, 2019, 21:53
Заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку и его помощнику сообщили о подозрении
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко подозревают в вымогательстве 1,1 млн долларов взятки.
"По данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере. Их разоблачили и задержали сразу после получения части неправомерной выгоды 14 августа 2019 года, которая была изъята во время осуществленных обысков", - говорится в сообщении НАБУ.
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- Напомним, 14 августа 2019 года жена Юрия Грымчака Юлия сообщила, что квартиру обыскивает ГПУ, а ее мужа задерживают.
- НАБУ заявило о задержании заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрия Грымчака, а также брата его жены Игоря Овдиенко на взятке в $480 тыс.
- Задержанным вменяют вымогательство у предпринимателя $1,1 млн взятки за влияние на принятие госслужащими решения в его пользу.
- Задержание Грымчака проходило в рамках производства о нападении на Черновол.
- Адвокат Татьяна Матяш заявила, что правоохранители не зафиксировали факт передачи денег Грымчаку, а выявленные полмиллиона долларов - это "календарики".