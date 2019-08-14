Заместителю министра и его помощнику инкриминируют получение взятки в $1,1 млн, - НАБУ

15 августа детективы

НАБУ

совместно с представителями Управления специальных расследований ГПУ

и

СБУ, по процессуального руководства прокуроров отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории ГПУ разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190

УК.

По данным НАБУ,

Указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США.



При получении части средств в размере 480 тыс. долл. США. они были задержаны "на горячем".