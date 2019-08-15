Дело на миллион. Что известно о задержании Юрия Грымчака
Их обвиняют в вымогательстве влияние на решение судей и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений. В целом они якобы требовали от предпринимателя сумму в $ 1,1 млн.
По предварительным данным, второй задержанный - брат Юлии Грымчак.
Сейчас Юрия Грымчака и его помощника подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Обыск в квартире Грымчака
Первой об обыске в квартире Юрия Грымчака, которая находится по адресу Почайнинская, 35 сообщила жена заместителя министра - Юлия Гримчак. В 21:05 она написала на своей странице в Facebook.
В чем обвиняют Грымчака
По данным НАБУ, 15 августа детективы НАБУ совместно с представителями Управления специальных расследований ГПУ и СБУ, при процессуальном руководстве прокуроров отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории ГПУ разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украина, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК.
Указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США.
При получении части средств в размере 480 тыс. долл. США. они были задержаны "на горячем".
Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.
Ведомство Черныша открестился от взятки Грымчака
В ведомстве Вадима Черныша отрицали, что задержание Грымчака связано с его работой в министерства.
Реакция давнего друга Грымчака - генпрокурора Луценко
Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook, что ему стыдно за Юрия Грымчака.
"Да, это правда. ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение более 1 млн долл моего бывшего помощника и депутата Ю. Грымчака.
Стыдно за него.
Но это наглядно показывает, что в ГПУ - закон один для всех ".
Жена Грымчака; С моего мужа делать преступника не сможет никто
Юлия Грымчак говорит, что будет пытаться встретиться с мужем
"Понятно, что с моего мужа делать преступника не сможет никто. Я пока не могу ответить на вопрос, потому постараюсь встретиться с мужем".
Об этом на своей странице в Facebook написала Юлия Гримчак, жена задержанного заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.
При этом она опубликовала постановление об обыске в их квартире.
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
-
Читайте также
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-