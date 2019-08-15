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Espreso.tvОбществоДело на миллион. Что известно о задержании Юрия Грымчака

Дело на миллион. Что известно о задержании Юрия Грымчака

Поздно вечером, 14 августа, НАБУ и СБУ задержали в Киеве заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника.

Их обвиняют в вымогательстве влияние на решение судей и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений. В целом они якобы требовали от предпринимателя сумму в $ 1,1 млн.

По предварительным данным, второй задержанный - брат Юлии Грымчак.

Сейчас Юрия Грымчака и его помощника подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.


Обыск в квартире Грымчака

Первой об обыске в квартире Юрия Грымчака, которая находится по адресу Почайнинская, 35 сообщила жена заместителя министра - Юлия Гримчак. В 21:05 она написала на своей странице в Facebook.
 

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В чем обвиняют Грымчака

По данным НАБУ, 15 августа детективы НАБУ совместно с представителями Управления специальных расследований ГПУ и СБУ, при процессуальном руководстве прокуроров отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории ГПУ разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украина, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК.

Указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США.

При получении части средств в размере 480 тыс. долл. США. они были задержаны "на горячем".

Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.

Ведомство Черныша открестился от взятки Грымчака


В ведомстве Вадима Черныша отрицали, что задержание Грымчака связано с его работой в министерства.


Реакция давнего друга Грымчака - генпрокурора Луценко

Генеральный прокурор Украины подтвердил задержание Юрия Грымчака на взятке

Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook, что ему стыдно за Юрия Грымчака.

"Да, это правда. ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение более 1 млн долл моего бывшего помощника и депутата Ю. Грымчака.

Стыдно за него.
Но это наглядно показывает, что в ГПУ - закон один для всех ".
 



Жена Грымчака; С моего мужа делать преступника не сможет никто

Юлия Грымчак говорит, что будет пытаться встретиться с мужем

"Понятно, что с моего мужа делать преступника не сможет никто. Я пока не могу ответить на вопрос, потому постараюсь встретиться с мужем".

Об этом на своей странице в Facebook написала Юлия Гримчак, жена задержанного заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

При этом она опубликовала постановление об обыске в их квартире.

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