Дело на миллион. Что известно о задержании Юрия Грымчака

15 августа, 2019, 07:17

Поздно вечером, 14 августа, НАБУ и СБУ задержали в Киеве заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его помощника.

Их обвиняют в вымогательстве влияние на решение судей и чиновников Министерства культуры для принятия заказных решений. В целом они якобы требовали от предпринимателя сумму в $ 1,1 млн.



По предварительным данным, второй задержанный - брат Юлии Грымчак.



Сейчас Юрия Грымчака и его помощника подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.



Обыск в квартире Грымчака

Первой об обыске в квартире Юрия Грымчака, которая находится по адресу Почайнинская, 35 сообщила жена заместителя министра - Юлия Гримчак. В 21:05 она написала на своей странице в Facebook.









В чем обвиняют Грымчака



По данным НАБУ, 15 августа детективы НАБУ совместно с представителями Управления специальных расследований ГПУ и СБУ, при процессуальном руководстве прокуроров отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях специальной категории ГПУ разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украина, а также его помощника по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК.

Указанные лица якобы за совершение ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долл. США.



При получении части средств в размере 480 тыс. долл. США. они были задержаны "на горячем".