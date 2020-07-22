Захват заложников в Луцке: в МВД показали фото из салона автобуса и изъятое оружие и взрывчатку
22 июля, 2020, 10:21
Во время задержания в Луцке мужчины, который захватил в заложники пассажиров автобуса, правоохранители изъяли автомат Калашникова с магазинами, пистолет, гранаты Ф-1, патроны, бенгальские свечи и нож
Фото изъятого оружия и взрывчатки обнародовал в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко.
"С каждой единицы оружия, с каждой гранаты будут сняты отпечатки пальцев, найдены все волоски, пылинки и следы ДНК для определения возможных сообщников и поиска источников происхождения огнестрела", - написал Геращенко.
Геращенко также обнародовал фото из салона автобуса, в котором заложники провели целый день без возможности выйти в туалет или получить пищу.
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники около 20 пассажиров автобуса.
- Нападающий обнародовал требования , "поздравив" общественность "с Днем Антисистемы". Он оказался автором книги о "философии преступника".
- На место событий прибыл глава МВД Арсен Аваков. В помещение полиции, где глава МВД Арсен Аваков проводил совещание по переговорам с нападающим, стреляли
- Нападающий позволил полиции передать упаковки воды заложникам. Через некоторое время трех заложников из захваченного в Луцке автобуса удалось освободить.
- Президент Украины Владимир Зеленский исполнил одно из требований нападающего. После этого заложников удалось освободить, а правоохранители задержали нападавшего.
- Арсен Аваков заявил о задержании сообщников луцкого нападающего.
- Зеленский рассказал подробности переговоров с луцким нападающим.
- Нацполиция усилила меры безопасности в 9 областях.
- Задержанный в Харькове сообщник нападающего согласился на сотрудничество со следствием , полиция изъяла у него арсенал оружия.
- Появилось видео выстрела луцкого нападающего во время передачи воды заложникам заместителем главы Нацполиции.
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