Захват заложников в Луцке: в МВД показали фото из салона автобуса и изъятое оружие и взрывчатку

22 июля, 2020, 10:21

Во время задержания в Луцке мужчины, который захватил в заложники пассажиров автобуса, правоохранители изъяли автомат Калашникова с магазинами, пистолет, гранаты Ф-1, патроны, бенгальские свечи и нож

Фото изъятого оружия и взрывчатки обнародовал в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"С каждой единицы оружия, с каждой гранаты будут сняты отпечатки пальцев, найдены все волоски, пылинки и следы ДНК для определения возможных сообщников и поиска источников происхождения огнестрела", - написал Геращенко.

Геращенко также обнародовал фото из салона автобуса, в котором заложники провели целый день без возможности выйти в туалет или получить пищу.

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