Аваков заявил о задержании сообщников луцкого нападающего

21 июля, 2020, 22:38

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полицией были задержаны сообщники луцкого нападавшего

Об этом Аваков сказал на брифинге после освобождения заложников в Луцке, передает Еспресо.TV.

«Его сообщники задержаны. В частности, в Харькове задержали мужчину, с которым он дружил », - отметил Аваков.

Полицейские не ответили, сколько было сообщников в луцкого террориста, объяснив, что это тайна следствия.