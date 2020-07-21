Аваков заявил о задержании сообщников луцкого нападающего
21 июля, 2020, 22:38
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полицией были задержаны сообщники луцкого нападавшего
Об этом Аваков сказал на брифинге после освобождения заложников в Луцке, передает Еспресо.TV.
«Его сообщники задержаны. В частности, в Харькове задержали мужчину, с которым он дружил », - отметил Аваков.
Полицейские не ответили, сколько было сообщников в луцкого террориста, объяснив, что это тайна следствия.
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
- Нападавший обнародовал требования , "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
- В помещение полиции, где глава МВД Арсен Аваков проводит совещание по переговорам с луцким террористом, стреляли
- Луцкий нападавший позволил полиции передать упаковки воды заложникам.
- Троих заложников из захваченного в Луцке автобуса удалось освободить.
- Президент Украины Владимир Зеленский исполнил одну из требований террориста, захватившего автобус в Луцке.
- Правоохранители в Луцке вечером 21 июля задержали нападавшего на автобус , все заложники освобождены.
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