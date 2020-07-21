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Espreso.tvОбществоАваков заявил о задержании сообщников луцкого нападающего

Аваков заявил о задержании сообщников луцкого нападающего


фото: Укрінформ
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полицией были задержаны сообщники луцкого нападавшего

Об этом Аваков сказал на брифинге после освобождения заложников в Луцке, передает Еспресо.TV.

«Его сообщники задержаны. В частности, в Харькове задержали мужчину, с которым он дружил », - отметил Аваков.

Полицейские не ответили, сколько было сообщников в луцкого террориста, объяснив, что это тайна следствия.

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