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Espreso.tvОбществоВ Луцке вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса: угрожает взрывом

В Луцке вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса: угрожает взрывом


фото: Конкурент
В центре Луцка вооруженный мужчина взял в заложники рейсовый автобус с пассажирами

Об этом сообщает местное издание " Конкурент ".

"В центре Луцка неизвестный взял в заложники пассажиров рейсового автобуса и угрожает его взорвать. Об этом он сам сообщил в полицию 21 июля. Преступник отметил, что у него есть гранаты и другая автоматическая оружие", - говорится в сообщении.

Начальник ГУ ЧП в Волынской области Юрий Крошко уверяет, что ситуация под контролем.

"Ситуация под контролем. Центр города перекрыт, стараемся не допустить туда гражданских людей, чтобы никто не пострадал. Лучан и гостей просят относиться с пониманием, не подходить близко, ведь слышали звук, похожий на выстрел", - отметил Крошко.

Также он рассказал, что человек таким образом протестует против системы. Свои требования то вроде опубликовал в твиттере, сейчас полицейские мониторят его страницу, пытались к нему позвонить.

Пока не установлено, из какого оружия произведены выстрелы. Пострадавших нет. Крошко подчеркнул, что это не обучение.

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