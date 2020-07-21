"Не могу не быть преступником": человек, который захватил заложников в Луцке, написал книгу о своих взглядах
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
"Приоритетом является диалог с лицом, которое захватило заложников", - написал Геращенко.
Террорист сам зателефонувавдо полиции в 9: 25та представился именем Максим Плохой.
В сети интернет авторства Максима Плохого есть книга "Философия Преступника", которая описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь.
Отрывок из этой книги, который привел Геращенко:
"Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее наоборот - я еще больше стал тем, кем я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому что я не продаю себя страхом. меня можно убить, но это не исправит. я - это всегда; ибо - я могу. я могу, потому что есть только одно, чего я не могу -не быть преступником. я могу, потому что решаю все сам и живу по- своему. я могу, потому что я Один. и я не боюсь. Преступник - это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. Лицо Бога - в зеркале ... "
У мужчины есть страница в запрещенном Вконтакте - источник ХУ в Telegram:
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