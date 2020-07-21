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Espreso.tvОбществоНеизвестные стреляли в помещение полиции в Луцке, где находится Аваков

Неизвестные стреляли в помещение полиции в Луцке, где находится Аваков


фото: volyn.com.ua
В помещение полиции, где глава МВД Арсен Аваков проводит совещание по переговорам с луцким нападающим, стреляли

Об этом сообщает издание "Волынь" со ссылкой на начальника сектора коммуникации полиции области Ольгу Бузулук.

Сейчас идет совещание в Главном управлении Нацполиции в Луцке. В офис стреляли.

"В офис полиции стреляли. На втором этаже пробито окно", - сказала Бузулук.

Помещение находится недалеко от места, где припаркован захваченный автобус.

  • Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
  • Нападающий обнародовал требования , "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
  • В СБУ уточнили информацию о количестве заложников, отметив, что в автобусе находятся примерно 10 человек.
  • Журналисты, которым удалось связаться и поговорить с Кривошем, отметили, что он говорит на украинском , хотя все его послания написаны на русском, как и книга.
  • Полиция зарегистрировала уголовное производство по ч. Ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Центр окружен. На месте событий появилась бронетехника.
  • По данным СМИ, в центре города, прогремели три взрыва .

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