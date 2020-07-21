Неизвестные стреляли в помещение полиции в Луцке, где находится Аваков
21 июля, 2020, 15:55
В помещение полиции, где глава МВД Арсен Аваков проводит совещание по переговорам с луцким нападающим, стреляли
Об этом сообщает издание "Волынь" со ссылкой на начальника сектора коммуникации полиции области Ольгу Бузулук.
Сейчас идет совещание в Главном управлении Нацполиции в Луцке. В офис стреляли.
"В офис полиции стреляли. На втором этаже пробито окно", - сказала Бузулук.
Помещение находится недалеко от места, где припаркован захваченный автобус.
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
- Нападающий обнародовал требования , "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
- В СБУ уточнили информацию о количестве заложников, отметив, что в автобусе находятся примерно 10 человек.
- Журналисты, которым удалось связаться и поговорить с Кривошем, отметили, что он говорит на украинском , хотя все его послания написаны на русском, как и книга.
- Полиция зарегистрировала уголовное производство по ч. Ч. 2 ст. 147 (Захват заложников) Уголовного кодекса Украины. Центр окружен. На месте событий появилась бронетехника.
- По данным СМИ, в центре города, прогремели три взрыва .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
-
20 июля, 2020 10 фактов о новом главе Нацбанка Кирилле Шевченко
-
Читайте также
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
-
20 июля, 2020 10 фактов о новом главе Нацбанка Кирилле Шевченко