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Espreso.tvОбществоЗахват заложников в Луцке: на место событий вылетел Аваков

Захват заложников в Луцке: на место событий вылетел Аваков

Глава МВД Арсен Аваков вылетел в Луцк, где вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса

Об этом сообщил в Facebook советник главы МВД Шкиряк.

"Министр МВД Украины Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк для личной координации действий подразделений МВД в условиях чрезвычайного происшествия. На месте работают сотрудники специальных подразделений Нацполиции и Нацгвардии", - написал Шкиряк.

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