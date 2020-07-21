Захват заложников в Луцке: на место событий вылетел Аваков
21 июля, 2020, 12:05
Глава МВД Арсен Аваков вылетел в Луцк, где вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса
Об этом сообщил в Facebook советник главы МВД Шкиряк.
"Министр МВД Украины Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк для личной координации действий подразделений МВД в условиях чрезвычайного происшествия. На месте работают сотрудники специальных подразделений Нацполиции и Нацгвардии", - написал Шкиряк.
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники около 20 пассажиров автобуса.
- Нападающий обнародовал требования , "поздравив" общественность "с Днем Антисистема".
- На захват заложников отреагировал президент Владимир Зеленский .
- Нападающий оказался автором книги о "философии преступника".
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